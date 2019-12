Limburg sorteert het best

Wellen / Diepenbeek / Alken / Maasmechelen / Dilsen-Stokkem / Lanaken / Houthalen-Helchteren / Tessenderlo / Sint-Truiden / Hasselt -

Limburgers zijn kampioenen in het recycleren en sorteren van hun afval. De Vlaming gooit gemiddeld 145,6 kilo restafval in de vuilniszak. In Limburg ligt dat gemiddelde met 128 kilo restafval per inwoner nog een stuk lager.