AA Gent ontvangt zondag competitieleider Club Brugge. Altijd een geladen duel, de Slag om Vlaanderen. Coach Jess Thorup kijkt de wedstrijd met vertrouwen tegemoet maar weet dat Club een te duchten tegenstander is.

“Voor het eerst in lange tijd hadden we een ganse week om een wedstrijd voor te bereiden”, keek Jess Thorup terug op de voorbije trainingsweek. “Normaal heb je graag zes of zeven dagen tussen partijen ...