Vrouw van Amerikaanse diplomaat aangeklaagd voor doodrijden Britse tiener

Het Britse openbaar ministerie klaagt een Amerikaanse diplomatenvrouw aan voor het doodrijden van Harry Dunn, een Britse tiener die in het Engelse graafschap Northamptonshire van de weg werd gemaaid. Of de bestuurster ooit voor de rechter zal verschijnen, is echter twijfelachtig. Drie weken na het ongeval vertrok de vrouw naar haar thuisland.