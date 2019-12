Vlaamse regering wil uitstoot broeikasgassen tegen 2050 met 85 procent terugdringen

De Vlaamse regering wil de uitstoot van broeikgasgassen in Vlaanderen tegen 2050 beperken met 85 procent. Dat staat in de klimaatstrategie 2050 die de Vlaamse regering vrijdag op voorstel van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft goedgekeurd. Met de 85 procent stelt de regering de ambitie van het regeerakkoord (80 procent) iets scherper. De ambitie voor volledige klimaatneutraliteit tegen 2050, zoals voorzien in de Europese Green Deal, staat niet in de Vlaamse klimaatstrategie.