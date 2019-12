Alle bekende en minder bekende mensen die we het afgelopen jaar het hemd van het lijf vroegen voor Sjiek, lieten we ook dansen op hun favoriete fuifnummer. Om jou alvast te inspireren zodat je straks bij de jaarwisseling helemaal los kan gaan. Happy 2020!

Olga Leyers (21), Actrice en presentatrice

Olga’s dansnummers: I’m a Slave for you - Britney Spears, Like a Prayer - Madonna en Side to side - Ariana Grande

“Mijn favoriete fuifnummers ...