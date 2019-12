Ontsnappen is niet strafbaar, maar welke sanctie krijgen de drie gevangen wél?

Drie van de vijf gedetineerden die donderdagavond uit de gevangenis van Turnhout zijn ontsnapt, werden enkele uren later al opgepakt door de politie. Een extra gevangenisstraf kunnen ze niet krijgen voor hun uitbraak, want ontsnappen is nog altijd niet strafbaar in ons land. Toch blijft hun vlucht niet zonder gevolgen en zullen ze Kerstmis wellicht in de strafcel doorbrengen.