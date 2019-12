Zonhoven / Halen - In de Dorpsstraat in Zelem in bij een controle vrijdagochtend een bestuurder tegengehouden die enkel een voorlopig rijbewijs kon voorleggen. In de auto zaten nog drie andere passagiers onder wie een kind. Bij de controles die zowel in de Dorpsstraat in Zelem als op de N74 in Zonhoven gebeurden, werden zeven rijbewijzen ingetrokken. Vijf voor rijden onder invloed van alcohol en twee voor drugs.