Minderjarige achter stuur klemgereden door politie: politiecombi beschadigd

Houthalen-Helchteren -

Een minderjarige man uit Houthalen-Helchteren is vrijdagochtend een tijdje bestuurlijk aangehouden voor allerlei overtredingen. De jongeman werd rond 2 uur uit het verkeer gehaald. De te jonge chauffeur had een controle proberen te ontvluchten en reed veel de snel door de wijk. Daardoor bracht hij ook andere bestuurders in gevaar. Bij een poging om de jongeman te doen stoppen, raakte een dienstvoertuig van de politie beschadigd.