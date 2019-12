Vierde koala in twee jaar overleden in Pairi Daiza: “Mogelijk altijd een raadsel”

Al sinds dierenpark Pairi Daiza koala’s houdt, verbleef Coco (7) in het park. Tot vorige maand, want de vrouwtjeskoala is overleden aan een longziekte. Daarmee verliezen de verzorgers van het dierenpark nu al de vierde koala in twee jaar tijd. “Een groot verlies”, zegt zoölogisch directeur Tim Bouts. Enkel Buddy blijft nu nog over in het koalahuis.