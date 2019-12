Acht jaar cel gevraagd voor neersteken vrouw in Tessenderlo

Tessenderlo -

Een 55-jarige Bosniër hangt een celstraf van 8 jaar boven het hoofd voor een steekpartij in Tessenderlo. Op 27 juni bracht hij zijn ex, met wie hij zeven kinderen heeft, zeven messteken toe in de Diestsestraat. Het slachtoffer (52) raakte levensgevaarlijk gewond, maar overleefde de aanslag en was vrijdag aanwezig in de Hasseltse rechtbank.