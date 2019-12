Twee veertigers uit het Maasland zitten sinds dinsdag in de gevangenis nadat in een loods in Diest een industriële wietplantage werd gevonden. Een 40-jarige man uit Maasmechelen werd vrijgelaten onder voorwaarden.

Het was de lokale recherche van de politiezone Demerdal (Diest-Scherpenheuvel-Zichem) die afgelopen dinsdag de industriële cannabisplantage in een loods bij een huis in de Veken Blokstraat in Diest ontdekte ...