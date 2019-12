Payoke kreeg dit jaar al 129 meldingen over loverboys

Bij het meldpunt voor loverboys van de Antwerpse vzw Payoke zijn dit jaar al 129 meldingen binnengekomen over mogelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting. Het meldpunt is bedoeld voor onder meer jeugdinstellingen, scholen en ouders uit heel Vlaanderen die een sterk vermoeden hebben dat een meisje in de ban is geraakt van een tienerpooier.