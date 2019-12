Halve Belg Vincent Kriechmayr wint de Super-G in de mist van Val Gardena en is leider in algemene wereldbeker

Vincent Kriechmayr heeft in zeer mistige omstandigheden de Wereldbekermanche Super-G in het Italiaanse Val Gardena op zijn naam geschreven. De Oostenrijker, zoon van een Belgische moeder en dus een halve Belg, haalde het voor de Noor Kjetil Jansrud (+0.10) en de Duitser Thomas Dressen (+0.22).

De race in het Italiaanse Gröden/Val Gardena werd twee maal onderbroken door de moeilijke zichtbaarheid. In eerste instantie ging het om een gedwongen pauze van veertig minuten, in tweede instantie kostte het oponthoud bijna anderhalf uur.

Kriechmayr neemt met 312 punten de leiding in het algemeen klassement van de Wereldbeker over van de Fransman Alexis Pinturault (264). De Oostenrijker is ook de nieuwe leider in de Wereldbeker Super-G, met 196 punten. Hij passeert zijn landgenoot Matthias Mayer (184 ptn). (belga)