Nog meer miserie voor Lokeren: Waaslanders mogen net als Roeselare geen wintertransfers doen

Tijdens de maanden november en december van elk seizoen oefent licentiemanager Nils Van Brantegem een tussentijdse controle uit op de perfecte uitvoering van financiële verplichtingen. Zo moeten de 24 profclubs clubs onder meer kunnen bewijzen dat ze de lonen aan spelers, leden van de technische staf en personeel uitbetaald hebben, dat ze alle belastingen betaald hebben en dat de huur voor stadion en trainingsfaciliteiten ingelost is.

Lokeren en Roeselare raakten niet door de tussentijdse controle. De geplaagde 1B-clubs, respectievelijk laatste en voorlaatste in de Proximus League, werden daarom een transferverbod opgelegd. Alle andere ploegen slaagden zonder kleerscheuren voor hun tussentijdse proef. Het transferverbod kan in de loop van de mercato opgeheven worden als Lokeren en Roeselare bewijzen dat ze aan hun financiële verplichtingen voldoen.

Beter nieuws was er voor KV Oostende, dat ondanks financiële perikelen wél transfers mag doen.

Lokeren: “Herstructurering binnen de club”

Het nieuws viel niet volledig uit de lucht op Daknam. Lokeren reageerde kort na de bekendmaking met een officieel communiqué.

“Sporting Lokeren heeft deze voormiddag kennis genomen van de beslissing van de licentiecommissie om de club een tijdelijk transferverbod op te leggen.

De club kon gisteren, donderdag 19/12, niet alle administratieve attesten voorleggen die de commissie gevraagd had.

Ondertussen zijn alle betalingen BTW, RSZ, lonen trainers & personeel, en bedrijfsvoorheffing gedaan, maar konden we helaas niet tijdig alle vereiste attesten voorleggen.

Sporting Lokeren mikt – aangezien we nu in de periode van Kerst en Nieuwjaar zitten waarin vele overheidsdiensten en sociaal secretariaten gesloten zijn – op 10 januari a.s. om tegen die tijd alle benodigde attesten voor te leggen. Zodat we er goede hoop op hebben dat de licentiecommissie dan het tijdelijk transferverbod kan opheffen.

Binnen deze context wil de club aangeven dat het in de loop van de vorige week in onderling overleg de samenwerking met een aantal administratief verantwoordelijken beëindigd heeft. Dit is onderdeel van een sanering en herstructurering binnen de club. Organisatorisch, financieel-boekhoudkundig en administratief wordt retroactief nu in hoogdringendheid orde op zaken gesteld, zodat vanaf 1 januari a.s. de nv Sporting Lokeren transparant en efficiënt verder kan werken.”