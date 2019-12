Ketnet Winterbreak brengt adrenalinekicks en kerstgezelligheid naar Ethias Arena

Hasselt -

Ketnet Winterbreak, het indoor attractiepark van jongerenzender Ketnet, strijkt neer in de Ethias Arena tijdens de kerstvakantie. “Er zijn coole en spannende attracties voor jong en oud met aandacht voor een gezellige kerstsfeer. Het is geen platte Vlaamse kermis.” Ketnet Winterbreak verwacht 1.500 bezoekers per dag.