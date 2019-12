Prins Philip, echtgenoot van Britse Queen, opgenomen in ziekenhuis

Prins Philip (98), de echtgenoot van koningin Elisabeth II, is overgebracht naar het Edward VII hospitaal in Londen. Dat schrijven verschillende Britse media. “De prins wordt er behandeld voor een bestaande aandoening”, laat Buckingham Palace weten in een persmededeling.

“De hertog van Edinburgh werd vrijdagochtend ter observatie overgebracht van het landgoed in Norfolk naar een ziekenhuis in Londen. Het gaat om een behandeling van een bestaande aandoening. De opname is een voorzorgsmaatregel op advies van zijn arts. Het gaat om een gepland bezoek.” De prins zou een paar dagen in het ziekenhuis verblijven.

Ook koningin Elizabeth II verblijft in hun landhuis in Norfolk, waar ze zich voorbereidt op de kerstvieringen. Haar zoon prins Charles en zijn echtgenote Camilla Parker Bowles en prins William en zijn gezin zullen haar vergezellen op kerstmis.