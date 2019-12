Een 17-jarige jongedame heeft donderdag een privéjet gestolen op de Fresno Yosemite International Airport in Californië. Nadat ze het toestel miraculeus kon starten, maakte ze rechtsomkeer en vlamde in volle vaart tegen het luchthavengebouw op. Niemand raakte gewond tijdens haar manoeuvre, het vliegtuig liep wel wat schade op. Waarom de jongedame over het hek van het vliegveld kroop en het vliegtuig probeerde te stelen, is niet geweten. Na haar vluchtige tochtje werd ze gearresteerd.