Gluren bij BV’s: Acteurskoppel viert voor het eerst samen kerst en herken jij deze BV?

Foto’s uit de oude doos, dozen champagne en een gelukzalige kerstsfeer: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Sam Gooris en Kelly Pfaff waren afgelopen week twintig jaar getrouwd en de liefde is nog altijd even groot.

Bab Buelens en haar vriend Vincent Banic vieren voor het eerst samen kerst.

Klaasje Meijer deelt een oud kiekje met haar fans. “Zolang je haar maar goed zit.”

Karen Damen neemt afscheid van Panamarenko, een van de voornaamste kunstenaars van zijn tijd.

Radiopresentator Tom De Cock gaat 2020 in met een jaar voorraad champagne.

Kristel Verbeke is net zoals heel wat andere Vlamingen naar ‘Star Wars’ gaan kijken.

Jelle Cleymans was samen met zijn mama op vakantie in Thailand. “Niets zo sterk als de kracht tussen een moeder en haar zoon. Het kan nooit kwaad dat nog eens in elke vezel van je lijf te ervaren. Dit nemen ze ons nooit meer af.”

Zenna Herman, de zoon van de Nederlandse topchef Sergio Herman, is jarig en dat viert papa met een foto en enkele lieve woorden.

Negentien jaar lang was Jill Peeters weervrouw bij VTM en in die tijd is ze geen haar veranderd.

Phaedra Hoste was aan het opruimen en stootte op een foto uit de oude doos.