Wout van Aert rijdt in 2020 opnieuw de Tour, ook Tom Dumoulin van de partij

Wout van Aert (25) zal in 2020 opnieuw deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. Voor de Belg van Team Jumbo-Visma wordt het zijn tweede deelname aan La Grande Boucle. Ook onze landgenoot Laurens de Plus (24) is er voor de tweede keer bij. Met ook nog Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk gaat Team-Jumbo Visma op volle sterkte naar de Tour.