Zondagavond om 20 uur gaat KRC Genk op zoek naar een derde competitiezege op rij. De lijst met geblesseerden in Genk is lang, ook doelman Coucke kon afgelopen week amper trainen door een elleboogblessure.

Tegenstander is het zieltogende Anderlecht, dat donderdagavond nog met de billen bloot ging in de bekermatch tegen Club Brugge. Zowel paars-wit als Genk azen nog op een plaats in play-off 1. Maar de kans ...