Vredeslicht brandt in De Zonnewijzer

Zonhoven - Het vredeslicht uit Bethlehem in de Zonnewijzer!

Op donderdag 19 december namen alle leerlingen deel aan een bezinning in de kerk. Dit schooljaar werken we rond het thema "Handen vol hoop". Daarom willen we in december lichtbrenger zijn. Het vredeslicht is een kaars die ontstoken werd in Bethlehem en van daaruit over de hele wereld verspreid wordt. Het licht staat voor een universele boodschap van vrede die religie, systemen en politieke overtuigingen overstijgt. Zorgvuldig namen we het mee naar school en plaatsten het tijdens het oudercontact bij ons standje van de Warmste Week. Alle ouders konden het vredeslicht mee naar huis nemen en zo zorgden we ervoor dat het in vele Zonhovense huisgezinnen terechtkwam.