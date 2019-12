In Brussel is donderdagmiddag op klaarlichte dag op straat een vrouw ontvoerd. Het slachtoffer kon na korte tijd ontsnappen en haar ontvoerder, haar partner, kon nog dezelfde avond ingerekend worden. Dat meldt het Brusselse parket.

De feiten vonden donderdagmiddag plaats in de Anderlechtstraat in Brussel. Getuigen zagen en filmden daar hoe een man een vrouw in een auto dwong en wegreed. Politie en parket werden meteen verwittigd ...