IncubaThor, ARP & STRABAG organiseren de Warmste Winterbar

Genk - In het kader van De Warmste Week 2019 organiseerde IncubaThor op donderdag 12 december de Warmste Winterbar. Met zo’n 100 deelnemers werd het een échte warme winterbar.

Vorige week donderdag 12 december omstreeks 17u werd het wel héél erg warm bij IncubaThor. In het kader van De Warmste Week organiseerde IncubaThor, samen met bewoners ARP en STRABAG voor de eerste keer De Warmste Winterbar. De foyer van IncubaThor werd voor deze gelegenheid volledig omgetoverd tot een ware winterbar. Denk daarbij aan gekleurde kerstlampjes, de geuren van verse soep en warme worstenbroodjes en natuurlijk zou een winterbar geen winterbar zijn zonder de jenevertjes…

Hartverwarmend

“We kunnen spreken van een eerste topeditie”, aldus Dorien Van Den Broek (IncubaThor). En ook bij mede-organisatoren ARP en STRABAG reageren ze met trots. “Met zo’n fijne samenwerking mikken we volgend jaar op een nieuwe editie met minstens zoveel sympathisanten”, mijmert Ina Strzemiecki (STRABAG) al lachend. Heel hartverwarmend, niet het minst de 100 aanwezige deelnemers. Er werd volop geklonken, getoost en gedanst voor het goede doel. Dit bracht uiteindelijk de mooie som van 1000 euro op!

Bednet & ’t Fabriek vzw

De opbrengst van De Warmste Winterbar gaat naar twee goede doelen. Bednet biedt kinderen die langdurig niet naar school kunnen de mogelijkheid om op afstand live de lessen te volgen samen met hun klasgenootjes. “De aankoop van computermateriaal en onderzoek naar nieuwe technologieën om synchroon internetonderwijs eenvoudig en toegankelijk te houden voor de klas en het kind is niet goedkoop”, weet Barbara De Weyer van ARP te vertellen. “Bij ARP dragen we zelf een warm hart voor IT als educatiemiddel en willen met deze winst de organisatie een hart onder de riem steken.” Maar ook een meer lokaal initiatief krijgt een mooie cheque overhandigd. ‘t Fabriek vzw is een Genkse organisatie die mensen met beperkte arbeidskansen begeleidt om zichzelf en hun talenten te ontplooien door hen taken op maat aan te bieden en zo hun kansen op een zinvolle dagbesteding en/of groei naar de arbeidsmarkt te ondersteunen. Dit alles in het kader van duurzaamheid en ecologie. “Als IncubaThor zijnde vinden we begeleiding en ontwikkeling op de arbeidsmarkt ook heel belangrijk en net die gedachtegang ondersteunen wij volledig”, aldus Kathleen Sterckx (manager van IncubaThor). “We hopen de vrijwilligers met onze bijdrage te kunnen ondersteunen in het genereren van huidige, nieuwe en toekomstige initiatieven”.