Kerstroos in huis? Zo kun je ze langer houden

Misschien heb je dit jaar een kerstroos in huis gehaald. De naam van de plant verraadt het al: deze is typisch in deze tijd van het jaar, maar het is vaak een uitdaging om ze mooi te houden tot de feestdagen voorbij zijn. Erik De Pauw van Veetplant kweekt de planten, die in het zuiden heuse bomen worden, en deelt zijn praktische tips.

Als je een kerstroos binnenhaalt, is het belangrijk om ze om ze een plekje te geven waar er geen wind aan kan. “Zet ze niet in de hal. Als de deur opengaat, creëer je tocht en die is heel slecht voor de plant. Kerstrozen kunnen niet goed tegen de kou. Plaats ze op een plek waar de kamertemperatuur constant is”, zegt De Pauw.

De bewatering van de plant is heel simpel. “Prik met je vinger in de aarde. Is deze vochtig, dan heeft de plant geen extra water nodig. Het is belangrijk dat de wortels niet constant in het water staan, want dan houden de kerstrozen het niet lang uit. Is de aarde droog, dan zet je de plant het best in de gootsteen. Giet de pot vol water en laat die vervolgens even uitlekken. De rozen zuigen het nodige water op en kunnen erna weer in de bloempot.”

Deze overjaarse plant leefde een jaar aan het raam, kreeg veel kunstlicht en probeerde - tevergeefs - nieuwe rode bladeren aan te maken

Veel licht

Kerstrozen snakken naar daglicht. In een donker hoekje zullen ze snel verwelken en halen ze misschien zelfs midden januari niet. De ideale plek? “Als je een kookeiland hebt, kun je ze aan de zijkant plaatsen. Kies voor de kant waar het meeste licht binnenvalt. Daar voelen ze zich optimaal.”

Met deze tips zul je de plant in het winterseizoen in leven kunnen houden, al komt er volgens de expert ook een beetje geluk bij kijken. “De voorgeschiedenis van de planten heb je niet in de hand. Een verschillende potgrond en de manier van kweken kan een rol spelen in de levensduur ervan.

Nieuw jaar, zelfde kerstroos?

Wat als je kerstroos, in rood of wit, er na de feestdagen nog steeds goed uitziet? “Als de gekleurde bladeren verdwijnen, zal je het moeten stellen met een groene plant. Vanaf dat moment is het een goed idee om ze in een veranda te plaatsen. De reden? Een kerstroos volgt de natuurlijke daglengte. In huis wordt er door verlichting eigenlijk met het bioritme gesold. De plant kent het verschil niet tussen dag en nacht en gaat bijgevolg geen bloemen aanmaken.”

“In een veranda is het ’s avonds meestal donker en komen de gekleurde bloembladeren er wel weer aan. Let wel: het mag niet te koud worden. Overjaarse planten kunnen minimumtemperaturen tot 12 graden aan. Bij (vries)kou neem je ze beter binnen als je er volgend jaar opnieuw wil van genieten.”