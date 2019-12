Halveweg

Zonhoven - Op vrijdag 20 december kleurde De St@rtbaan aardig rood. Ook geen wonder want de kerstman had aan alle leerlingen gevraagd om zich te verkleden in het thema Kerstmis.

Kerstmannen, kerstvrouwen, kerstbomen, cadeautjes, elfjes, sneeuwmannen... passeerden 's morgens de kerstman aan de schoolpoort. De kerstsfeer zat er dadelijk in en iedereen wilde met de kerstman op de foto. De kerstman trakteerde alle kinderen op een lekkere verse versnapering.