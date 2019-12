Kerstfeest bij Samana Veldwezelt

Veldwezelt

Lanaken - Dinsdag 17 december vond een gezellig kerstfeest plaats bij Samana Veldwezelt.

Na de verwelkoming volgde een kerstviering voorgegaan door diaken Julien en lector Netteke. Daarna was een warme maaltijd en een kerststronk. Fernando speelde met zijn accordeon Vlaamse slagers die luidkeels door iedereen werden meegezongen. Als afsluiter was er koffie en kerstgebak.

Tijdens de pauze werden Robert Eymael en Kriekels Elvire bedacht met een verjaardagsgeschenk. De voorzitster bedankte de kernleden met een presentje voor de goede samenwerking. Zij werd op haar beurt door de kern in de bloemetjes gezet voor het vele werk dat zij presteert voor Samana Veldwezelt. De leden werden bedacht met een lichtgevend engeltje.

Na het afwassen en opruimen verpakten de kernleden geschenkjes voor de thuisgebonden leden.