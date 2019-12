25ste editie van kerstactie van T.I. Sparrendal Lanaken

Lanaken - Al voor de 25ste keer op rij organiseerde het Technisch Instituut Sparrendal uit Lanaken op vrijdag 20 december de jaarlijkse kerstactie. Tijdens deze dag van bezinning brachten de leerlingen van het derde en vierde jaar een bezoekje aan zowel ouderen en zieken uit Lanaken.

Dat de school hier haar schouders al 25 jaar onder zet samen met Ziekenzorg Lanaken, pastoor Van der Lee en de busmaatschappij Heidebloem, bewijst het succes van deze dag.

De kloof tussen jong en oud verkleinen en de leerlingen laten stilstaan bij fundamentele waarden zoals respect voor elkaar, christelijke naastenliefde en solidariteit is het grote opzet van deze actie, een ideaal moment in deze kersttijd.

Na de kerstviering in de Sint-Servaaskerk deden de leerlingen zo’n tweeëntwintig huisbezoeken en bezochten ze de ouderen van de woonzorgcentra Ludinaca, Drie Eiken, Oosterzonne en De Bessemer.

Uiteraard gingen ze niet met lege handen op bezoek. Dankzij de opbrengst van de jaarlijkse sponsorloop koos de school dit jaar voor fotokadertjes die de leerlingen van 4OR (Office-Retail) zelf persoonlijk inpakten. De cadeautjes variëren ieder jaar weer: van kerststerren tot fruitmanden en douchegel.

Ook de andere leerlingen werkten rond maatschappelijk relevante thema’s: het vijfde jaar bracht een bezoek aan het opvangcentrum Ter Dennen In Lanaken terwijl de leerlingen van het zesde en zevende jaar spelenderwijs meer te weten kwamen over het thema democratie via het spel “democracity”.

Deze leerrijke dag werd in een ongedwongen en gezellige kerstsfeer op de speelplaats afgesloten met een deugddoend soepje en sfeervolle vuurkorven.