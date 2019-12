Naar deze twee ontsnapte gevangenen is de politie nog op zoek

Turnhout - Van de vijf gevangenen die donderdagavond konden ontsnappen uit de gevangenis in Turnhout, zijn er intussen drie opnieuw door de politie gevat. Twee anderen zijn nog op de vlucht.

De politie heeft het volgende opsporingsbericht verspreid:

Het gaat om Oualid Sekkaki (geboren op 21/12/1993) en Abderrahim Baghat (geboren op 03/12/1981). Als u deze mannen sinds hun ontvluchting uit de gevangenis, donderdagavond omstreeks 20u, nog heeft gezien of u weet waar deze mannen op dit moment verblijven, neem dan onmiddellijk contact op met de politie. Dat kan op het noodnummer 101 of via het telefoonnummer van een politiedienst in uw buurt.

Als u deze mannen opmerkt, vragen wij u om zelf geen actie tegenover hen te ondernemen, maar meteen de politie te alarmeren.

Gelieve dit bericht intussen ook massaal te verspreiden!

LEES OOK: Gevangenen in Turnhout konden ontsnappen via dode hoek: “Net een Amerikaans feuilleton”