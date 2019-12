Annita met pensioen bij De Mereltjes

Tongeren - Vrijdag 20 december 2019 was het zover. De laatste werkdag van Annita Sioulants.

Als 21-jarig meisje begon ze op 20 september 1976 als kinderbegeleidster bij De Mereltjes in Diets-Heur.

43 jaar mochten we genieten van haar creativiteit, warm hart voor de organisatie en haar liefde voor de kindjes. Zij kwamen steeds op de eerste plaats.

Op haar laatste werkdag werd ze opgepikt door het ‘Mereltjes-busje’, verrast met een pasta-buffet, cadeautjes en bezoekjes van vele collega’s en uitgewuifd met een mooie spandoek.

We willen haar hierbij nogmaals bedanken voor al die jaren van toewijding. Bedankt Annita, we zijn bevoorrecht geweest met jou in ons midden. Nu is tijd om te genieten van je welverdiend pensioen.