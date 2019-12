Bende bedreigt in elkaar geslagen Lelièvre: “Hij verdient het om te sterven”

De mannen die het appartement van Michel Lelièvre in Anderlecht woensdag vernield hebben nadat de gewezen medeplichtige van Marc Dutroux op straat in elkaar geslagen werd, hebben daar geen spijt van. Dat vertellen ze aan de kranten van Sudpresse. “Als hij hier nog eens komt, doen we hem hetzelfde aan als wat hij die kinderen heeft aangedaan”, zeggen ze.