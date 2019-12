Dorpsrestaurant Riemst serveert kerstmenu

Riemst - Als laatste in het rijtje van de kerstmenu's kwam het dorpsrestaurant van Riemst aan de beurt.

Op donderdag 19 december serveerden de vrijwilligers daar ook voor de gelegenheid een heerlijk viergangenmenu.In Riemst was er net zoals in Vlijtingen en Kanne een mooie opkomst.Achter de schermen zorgden een legertje vrijwilligers dat alles vlot op tafel kwam.Afgelopen jaar hebben de drie dorpsrestaurants (Kanne, Riemst en Vlijtingen) maar liefst 9720 maaltijden opgediend. Nu zijn de 3 dorpsrestaurants voor twee weken gesloten maar in de week van 6 januari staan de vrijwilligers weer paraat en kunnen de Riemstenaren opnieuw komen genieten van een heerlijk menu in leuk gezelschap.