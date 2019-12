Piet De Praitere: “Ik zit verwikkeld in een gevecht met mijn leeftijd”

56 lentes telt Piet De Praitere ondertussen. En ja, daar heeft de stand-upcomedian en acteur het moeilijk mee. “Ik heb enkel te aanvaarden dat ik al laat in de herfst zit.” Een eerlijk gesprek over ouder worden, wandelen en hokjesdenken. “Ik vind dat we meer moeten luisteren naar mensen die als rechts bestempeld worden.”