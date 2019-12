Booking.com moet eerlijker communiceren over allerhande hotelaanbiedingen. Dat is het gevolg van een akkoord met Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders en consumentenorganisaties. Het bedrijf pleit voor duidelijke wetgeving, die voor de hele sector geldt.

“Nog maar één kamer over zoals deze!” of “erg gewild!”. Wie al eens een hotelkamer boekte via booking.com, zag die zinnetjes ongetwijfeld passeren. Maar volgens consumentenorganisaties is het Nederlandse ...