Antwerp zonder Mbokani en allicht ook Defour naar STVV: “Ik zal al blij zijn als Steven zonder ongemakken op stage kan”

De Antwerpse trein dendert voort. De Great Old pakte niet alleen 16 op 18 in de competitie. Het schakelde tussendoor ook Racing Genk en Standard uit in de Croky Cup. In de halve finales wacht eind januari een dubbele confrontatie met KV Kortrijk. Maar eerst: een verplaatsing naar het Haspengouw. Zonder Mbokani en wellicht ook zonder Defour.

“Welk gevoel ik bij de bekerloting heb? Geen enkel. Tegen wie spelen we misschien?”, grapte Bölöni vrijdagochtend op zijn persbabbel. Natuurlijk had de Roemeen de trekking nauwlettend gevolgd. Aan een voorspelling waagde hij zich echter niet. “Het is nooit goed om vooraf over de tegenstander te spreken, zéker niet in een bekercompetitie die vol verrassingen zit. Uiteraard verkies ik Kortrijk boven Club Brugge, maar of deze loting gunstig is weet ik jullie achteraf pas te zeggen.” (lacht)

Mbokani geschorst

De halve finales zijn voor januari. Aanstaande zondag staat een trip naar Sint-Truiden op het menu. Gouden Stier Dieumerci Mbokani slikte op de vorige speeldag zijn vijfde gele kaart en zit een schorsingsdag uit. “Zijn afwezigheid opvangen wordt niet evident”, beseft Bölöni. “Er zijn geen talloze oplossingen voorhanden.”

In de eerste plaats kijken we natuurlijk in de richting van Zinho Gano. Is de boomlange spits klaar om de zware taak over te nemen? “Ik vind van wel”, aldus de coach. “Zinho laat op training zien dat hij er staat, en scoorde ook twee keer als invaller. We hoeven deze week niets speciaals te doen om hem klaar te stomen.”

Bölöni en zijn manschappen trainen vrijdag een eerste keer op kunstgras om te wennen aan wat hen zondagavond op Stayen te wachten staat. “Ik ben geen fan van kunstgras, maar wie wel? De bazen van Sint-Truiden waarschijnlijk, omdat zo’n synthetisch terrein minder kost dan een echt grasveld. Het is een handicap, maar we kunnen er niet omheen.”

Geen risico’s met Defour

Ook spelers verfoeien kunstgras uit vrees voor blessures. En dus wil Bölöni geen risico’s nemen met Steven Defour. “Dit is geen match om hem opnieuw te lanceren. Ik verwacht dus niet dat hij in de selectie zit.”

De ex-Rode Duivel reisde eerder deze week nog mee naar Luik, maar viel uiteindelijk naast het wedstrijdblad. Zal Defour in 2019 nog in actie komen? “De realiteit is dat Steven op dit moment niet klaar is om te spelen. Ik zal al blij zijn dat hij de winterstage zonder problemen kan meedoen, maar ook dan zullen we met Steven anders moeten omspringen dan met de rest van de groep.”