De spoornetbeheerder Infrabel gaat in hoger beroep tegen het vonnis over de treinramp in Buizingen, omdat de motivatie van dat vonnis de functionering van het spoornet op de helling zet. In een persbericht benadrukt Infrabel wel ook dat de beroepsprocedure geen enkel gevolg heeft voor de schadevergoedingen van de slachtoffers.