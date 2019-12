Het levensreddende geneesmiddel Zolgensma, dat in ons land het leven van baby Pia redden, zal door de Zwitserse farmareus Novartis gratis geschonken worden aan honderd zieke baby’s. Dat zal volgend jaar gebeuren via een loting, meldt De tijd vrijdag.

Zolgensma is een geneesmiddel tegen de spierziekte SMA en werd in ons land bekend door de sms-actie die de ouders en vrienden van baby Pia opgezet hadden om de kostprijs van 1,9 miljoen euro in te zamelen ...