“Channing Tatum en Jessie J zijn uit elkaar”

Na een jaar zou er een einde gekomen zijn aan de relatie van acteur Channing Tatum en zangeres Jessie J. Dat schrijft USWeekly. “Maar ze zouden nog steeds goede vrienden zijn.”

“Het koppel trok eind oktober de stekker uit hun relatie. Ze zijn nog steeds goed bevriend en van vijandigheid is geen sprake.” Ook het Amerikaanse People is ervan overtuigd dat de relatie tussen de twee sterren over is. “Ze wilden er helemaal geen drama van maken. Ze hebben gewoon besloten om elk hun eigen weg te gaan. Ze hebben andere doelen in het leven en dan is zo’n relatie leuk voor even.”

En dat het koppel een leuke tijd had, was ook te zien op sociale media. Zo plaatste Channing Tatum in mei een naaktfoto op Instagram. “Jessie J en ik speelden een spelletje Jenga en ik heb verloren. Dit is het resultaat.”