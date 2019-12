Burgemeester Turnhout vernietigend na ontsnapping: “Lijkt wel een feuilleton”

De burgemeester van Turnhout vindt het onaanvaardbaar dat vijf gevangenen er donderdagavond in geslaagd zijn om te ontsnappen uit de gevangenis. “Zoiets zou in 2019 toch onmogelijk moeten zijn, met al die camera’s”, zegt hij op Radio 1. Mogelijk was er op de plaats waar de gevangenen wandelen sprake van een dode hoek die de camera’s niet konden waarnemen.