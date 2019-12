Tomorrowland nog zeker tot 2034 in De Schorre in Boom

In Boom is donderdagavond op de gemeenteraad gestemd voor een nieuwe langetermijnovereenkomst met de organisatie van Tomorrowland. Het populaire dancefestival zou nog zeker tot 2034 in provinciaal recreatiedomein De Schorre plaatsvinden. Dat gebeurt wel in ruil voor een belastingverlaging vanwege de gemeente, die nu 3 in plaats van 3,5 euro per persoon per dag zal ontvangen.