Aantal uren file op Belgische wegen voor het eerst in jaren gedaald

Ondanks de natte weersomstandigheden is het aantal uren file op het Belgische wegennet in 2019 gedaald ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit de filebarometer van verkeersinformatiedienst Be-Mobile. We stonden minder uren in de file tijdens de ochtend- en avondspits, maar ook op uitzonderlijke dagen met slechte weersomstandigheden waren de files minder zwaar dan vorig jaar. De filedruk blijft echter wel hoger dan die in 2017 en voorgaande jaren.