Belgische automobilist onder invloed van drugs zonder rijbewijs onderschept in Duitsland

De federale politie in Duitsland heeft in de nacht van maandag op dinsdag bij een controle op een autoweg in de deelstaat Beieren een Belgische bestuurder uit het verkeer geplukt die onder invloed van drugs en zonder rijbewijs reed, zo heeft de Duitse politie vrijdag op haar website gemeld. In het voertuig vond de politie een kleine hoeveelheid marihuana.