Toch nog 50.000 woonbonussen, dankzij overuren bankiers, notarissen en ambtenaars

Toen de Vlaamse regering begin oktober aankondigde dat ze de woonbonus vanaf januari zou afschaffen, leek het te laat voor wie nog geen compromis had getekend. Want nadat je beslist hebt om een huis te kopen, duurt het in principe drie maanden voor alles rond is. Maar door overuren in de notariskantoren raken de 53.000 dossiers nog op tijd rond – meer dan wat de Vlaamse regering had ingeschat.