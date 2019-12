Politie vindt lichaam van man die al tien jaar vermist is in diepvriezer

De politie van de Amerikaanse staat Utah heeft een lugubere ontdekking gedaan in het appartement van een 75-jarige vrouw. De bewoonster zelf was overleden, en in de diepvries vonden ze haar 69-jarige man die al tien jaar vermist was.

Het waren de thuiszorgdiensten die op 22 november de politie naar het appartement van Jeanne Sourone-Mathers in het Amerikaanse Tooele stuurden. De agenten troffen de 75-jarige vrouw dood aan in haar zetel. Een natuurlijk overlijden, zo bleek uit de autopsie.

Maar de grootste verrassing kwam er toen ze het appartement doorzochten. In de diepvries vonden ze het lichaam van Paul Edwards Mathers, de 69-jarige echtgenoot van de vrouw die al tien jaar vermist was. Bij zijn lichaam lag een briefje, ondertekend door een notaris, waarin staat dat zijn vrouw hem niet vermoord heeft.

Ziek? Vermoord?

Een woordvoerder van de politie verklaarde aan Amerikaanse media dat de brief ondertekend was op 2 december 2008. “We denken dat hij terminaal ziek was”, zegt Jeremy Hansen. Vermoedelijk werd hij in de diepvries gelegd tussen 4 februari 2009 en 8 maart 2009. De man werd het laatst levend gezien op 4 februari.

Er is een onderzoek ingesteld naar de reden waarom de vrouw zijn lichaam verborgen hield. Mogelijk wilde ze zijn uitkering als oorlogsveteraan blijven krijgen. Ze zou minstens 177.000 dollar gestort gekregen hebben in die tien jaar. Maar de politie sluit moord nog niet uit.