Vijf zware jongens ontsnapt uit gevangenis van Turnhout: drie gevat

Vijf zware jongens zijn donderdagavond ontsnapt uit de gevangenis van Turnhout, door in het duister over de muur te klimmen. Het gaat om mannen met een zwaar strafblad, onder wie de jongste broer van ontsnappingskoning Ashraf Sekkaki. “Dit moet goed voorbereid zijn. Dat kan niet anders”, klonk het donderdagavond in gevangeniskringen. Of ze hulp kregen van buitenaf, is onduidelijk. Drie gedetineerden konden al na enkele uren gevat worden.