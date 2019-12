Maaseik/Leuven, Mieke Marx, 1940-2019. ‘Gastvrouw van Leuven Centraal’, meldt haar overlijdensbericht, je eerste associatie is dan die met de gevangenis in Leuven. Ving Mieke Marx gedetineerden op? “Allesbehalve”, lacht haar partner Cor Engelen. “Leuven Centraal was een kunstprogramma dat eind jaren negentig op Canvas liep.”