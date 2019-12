Serena Williams lijkt klaar voor het nieuwe tennisseizoen. De intussen 38-jarige Amerikaanse ging in Florida de strijd aan met een boksbal en… Mike Tyson. De gewezen wereldkampioen was danig onder de indruk van de kracht van Williams. “Ik zou niet met haar in de ring willen staan”, reageerde de 53-jarige Tyson nadat hij zijn landgenote aan het werk zag. De eerste Grand Slam van het jaar is de Australian Open, die begint op 20 januari.