’t Is gebeurd! Ontdek hier ‘De Slimste Mens ter Wereld’

Tien weken en veertig afleveringen lang heeft het geduurd, maar nu is het gebeurd. In een spannende finaleaflevering hebben Astrid Stockman, Lieven Scheire en Thomas Huyghe gebikkeld om de titel van ‘De slimste mens ter wereld’. Het is tv-maker en comedian Lieven Scheire (38) die radiopresentator Peter Van de Veire opvolgt. “Kijk papa, eindelijk een diploma!”