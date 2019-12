Club bewijst wat iedereen al weet: het is de nieuwe nummer 1 van België

Is Club Brugge aan een nieuwe reeks begonnen? Na 21 jaar en 29 wedstrijden zonder zege won het donderdag voor de tweede keer op rij in het Astridpark. De bekerzege op Anderlecht was nooit in twijfel. Club kijkt nu al uit naar 19 januari, als het opnieuw een nummertje mag trekken in het Lotto Park.