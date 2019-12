Principeakkoord tussen Rusland en Oekraïne voor doorvoer van gas

Rusland en Oekraïne hebben donderdagavond een principeakkoord gesloten over de doorvoer van Russisch gas via Oekraïne. Dat heeft Maros Sefcovic, vicevoorzitter van de Europese Commissie, donderdagavond aangekondigd. De EU bemiddelde bij de gesprekken tussen de twee landen in Berlijn. “Na zeer intensieve onderhandelingen ben ik heel blij dat we een principeakkoord gesloten hebben over de voornaamste elementen”, zei Sefcovic.