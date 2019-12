Een sierlijke detail aan een kunstleren rokje heeft woensdag voor paniek gezorgd in een boetiek in Tessenderlo. Ineens bleek de decoratie te leven en bleek het een slang te zijn. Het dier werd opgehaald door de mensen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum.

In de winkel Zoo Mooi in de Neerstraat heerste een gezellig drukte toen een van de verkoopster het sierlijk detail van dichtbij ging bekijken omdat het zo apart was. Het leek een onschuldig slotje een ...